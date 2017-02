Plus d'infos sur l'exposition Lisbonne en photos à Nogent

« La photographie m'est venue avec l'achat de mon premier appareil, un petit compact acheté pour mes premières vacances au Maroc.

J'ai commencé par photographier des objets, des rues, des arbres, clic par ci, clic par là et il est trop tard, une passion est née.

La photographie est pour moi une sorte d'exutoire, j'essaie d'y mettre ce sur quoi je ne peux pas mettre de mot.

Elle me permet de rêver le jour : quand je fais une photo ou que je la travaille, j'oublie tout ce qui m'entoure, je n'ai plus aucune notion du temps.

La photographie me sert à illustrer mon quotidien au propre comme au figuré, elle me permet de faire plaisir en offrant des regards et elle me sert aussi à transmettre des idées car elle marque facilement les esprits.

Bref, la photographie canalise beaucoup d'énergie et une grande part de mes émotions."

Patrick Bléhaut

