Plus d'infos sur le spectacle Irish Celtic Generations à Saint Dizier

Indigo Productions (L.2-1068465/3-1068464) et Label LN présentent : ce spectacle.

IRISH CELTIC "GENERATIONS" Irish Celtic, la légende est de retour pour un nouveau spectacle Les frissons de l'âme irlandaise. Le premier show créé en 2011 a effectué une tournée triomphale en Europe avec plus de 200.000 spectateurs. Revoici Irish Celtic dans une toute nouvelle version ! Irish Celtic, c'est d'abord le talent de la trentaine d'artistes irlandais de ce spectacle : un concentré d'énergie des meilleurs danseurs du pays, qui martèlent le plancher du pub de leurs claquettes; la magie aérienne des danseuses, fées de la performance, héritières de la longue culture celte; le pouvoir fou de ces rares musiciens capables de faire vibrer sur scène la tradition, comme avec ces ballades qui vous donnent la chair de poule. Vous voici plongés dans le pub Irish Celtic, légué par le vieux Paddy Flynn à son fils Diarmuid. A travers leur destin, c'est toute la vie de l'Irlande qui défile, jusqu'aux légendes rivées à l'univers boisé et universel de ce vieil établissement où le whisky et la Guinness arrosent les souvenirs de la grande histoire. Irish Celtic, c'est un esprit libre qui coule à flot pour un vrai tour de force : cette comédie musicale envoûtante réussit à faire frissonner toute l'âme irlandaise. L'émotion est là, touchante, dans la grâce d'un solo de « pipe » avec un jeune maître de la cornemuse. Et la danse de la vie, insouciante et légère comme les cordes des violons, entraîne le public dans un tourbillon de deux heures. Ce voyage de légendes, drôle et enlevé, c'est aussi une très belle histoire de transmission, celle où toutes les générations communient en écoutant battre le coeur de l'Irlande. Chorégraphies : Ciaran Connolly Direction musicale : Anthony Davis Direction artistique: Toby GoughRéservations pour les Personnes à Mobilité Réduite 03 83 45 81 60.